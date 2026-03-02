Рейтинг@Mail.ru
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
01:26 02.03.2026 (обновлено: 01:34 02.03.2026)
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
Пушков: страны ЕС хотят сблизиться с США, вступив в коалицию против Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Страны ЕС и Британия угрожают вступить в коалицию против Ирана, чтобы сблизиться с США, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Пушков прокомментировал удары по Ирану
28 февраля, 12:09
По его словам, коалиция Запада против Ирана, как прежде против Ливии, может считаться наиболее вероятным сценарием развития войны.
"Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — заключил политик.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп рассказал, сколько продлится операция США против Ирана
Вчера, 23:42
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым поднимается из военной базы США после иранского удара по ней, Джуффейр, Бахрейн, 1 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: американская ПВО не справилась с ударами Ирана
01:03
 
