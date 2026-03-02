Очевидец рассказал об обстановке в израильской Хайфе после ударов

АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. В Хайфе на севере Израиля после ударов из Ирана и запуска ракет из Ливана продолжают работать аптеки, продовольственные магазины, ходит общественный транспорт, рассказал РИА Новости очевидец.
"На улицах заметно меньше людей и машин, служба тыла Израиля (осуществляет функции в сфере гражданской обороны - ред.) просит без острой необходимости не выходить и всегда находиться вблизи укрытий. Но в городе продолжают работать аптеки, продуктовые магазины, ходит транспорт", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, между оповещениями об атаках жители стараются сохранять привычный ритм жизни: ходят за продуктами, во дворах играют дети. Также собеседник отметил, что с момента начала конфликта между США, Израилем и Ираном ему уже дважды приходилось укрываться в бомбоубежище на первом этаже дома, а еще один раз - поздно вечером при ракетных атаках из Ливана.
"На 2 марта у меня была запись на прием к невропатологу, вчера позвонила медсестра и оповестила, что прием пройдет в онлайн-формате, и попросила заранее подготовить вопросы для врача", - рассказал житель Хайфы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели среди гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В понедельник сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов на севере Израиля после пуска снарядов из Ливана. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило о нанесении удара по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ударов по целям "Хезболла" на территории Ливана.
По данным центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, в результате ударов Израиля погибли 31 человек, ранены 149 граждан. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что власти страны не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, который создает риск вовлечения Ливана в конфликт.