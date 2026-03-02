Очевидец рассказал об обстановке в израильской Хайфе после ударов

АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. В Хайфе на севере Израиля после ударов из Ирана и запуска ракет из Ливана продолжают работать аптеки, продовольственные магазины, ходит общественный транспорт, рассказал РИА Новости очевидец.

"На улицах заметно меньше людей и машин, служба тыла Израиля (осуществляет функции в сфере гражданской обороны - ред.) просит без острой необходимости не выходить и всегда находиться вблизи укрытий. Но в городе продолжают работать аптеки, продуктовые магазины, ходит транспорт", - сообщил собеседник агентства.