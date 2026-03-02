https://ria.ru/20260302/grossja-2077889793.html
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана вернуться за стол переговоров как можно скорее. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:50:00+03:00
2026-03-02T13:50:00+03:00
2026-03-02T13:50:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:309:2047:1460_1920x0_80_0_0_fd52d5e5e7371d7c154226d5a66b534d.jpg
https://ria.ru/20260302/peregovory-2077780968.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:326:2047:1861_1920x0_80_0_0_b6747e2045d4cbeeb454b4e710a24329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана
Гросси призвал участников переговоров по Ирану вернуться за стол переговоров