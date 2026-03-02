Рейтинг@Mail.ru
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
13:50 02.03.2026
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана вернуться за стол переговоров как можно скорее. РИА Новости, 02.03.2026
Гросси призвал вернуться за стол переговоров по ядерной программе Ирана

Гросси призвал участников переговоров по Ирану вернуться за стол переговоров

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал участников переговоров по ядерной программе Ирана вернуться за стол переговоров как можно скорее.
"Это не вопрос того, соберемся ли мы, а того, когда мы соберемся за столом переговоров. Мы просто обязаны сделать это как можно скорее", - заявил Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана, заявление было опубликовано на сайте МАГАТЭ.
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
Вчера, 07:26
 
