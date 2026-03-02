Гросси заявил, что у Ирана не было ядерного оружия

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Иран не располагал ядерным оружием, а наличие признаков, вызывающих обеспокоенность, не означает, что у страны есть ядерный военный потенциал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Что я могу сказать: у Ирана нет ядерного оружия. Это совершенно ясно. Мы заявляли об этом, и я писал об этом в своих докладах", - сказал он в эфире BBC News

По его словам, то, что происходило в Иране, было совокупностью "тревожных факторов".

"Например, накопление больших объёмов, около 440 килограммов урана, обогащённого до 60%, что очень близко к уровню, пригодному для военных целей. Кроме того, у нас не было доступа к ряду объектов, которые мы должны были инспектировать, а также были выявлены следы обогащённого урана в местах, где его не должно было быть", - перечислил глава агентства.

Таким образом, по его словам, имелся ряд признаков, указывавших на вызывающую обеспокоенность ситуацию.

"Но из этого нельзя сразу делать вывод, что у страны уже есть ядерный военный потенциал… Можно говорить, что страна находилась на пути к его получению, однако скорость такого продвижения - это, опять же, вопрос субъективной оценки", - добавил он.

Гросси также отметил, что обеспокоенность была и остается.