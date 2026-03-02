https://ria.ru/20260302/grossi-2078023264.html
Гросси заявил, что у Ирана не было ядерного оружия
Гросси заявил, что у Ирана не было ядерного оружия - РИА Новости, 02.03.2026
Гросси заявил, что у Ирана не было ядерного оружия
2 мар - РИА Новости. Иран не располагал ядерным оружием, а наличие признаков, вызывающих обеспокоенность, не означает, что у страны есть ядерный военный потенциал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси заявил, что у Ирана не было ядерного оружия
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Иран не располагал ядерным оружием, а наличие признаков, вызывающих обеспокоенность, не означает, что у страны есть ядерный военный потенциал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Что я могу сказать: у Ирана нет ядерного оружия. Это совершенно ясно. Мы заявляли об этом, и я писал об этом в своих докладах", - сказал он в эфире BBC News
По его словам, то, что происходило в Иране, было совокупностью "тревожных факторов".
"Например, накопление больших объёмов, около 440 килограммов урана, обогащённого до 60%, что очень близко к уровню, пригодному для военных целей. Кроме того, у нас не было доступа к ряду объектов, которые мы должны были инспектировать, а также были выявлены следы обогащённого урана в местах, где его не должно было быть", - перечислил глава агентства.
Таким образом, по его словам, имелся ряд признаков, указывавших на вызывающую обеспокоенность ситуацию.
"Но из этого нельзя сразу делать вывод, что у страны уже есть ядерный военный потенциал… Можно говорить, что страна находилась на пути к его получению, однако скорость такого продвижения - это, опять же, вопрос субъективной оценки", - добавил он.
Гросси
также отметил, что обеспокоенность была и остается.
"В международном сообществе, в том числе в агентстве, которое я возглавляю, существует обоснованная тревога. Но, как вы правильно сказали, давайте смотреть на факты и отложим в сторону политику", - заключил он.