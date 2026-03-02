https://ria.ru/20260302/grossi-2077926390.html
Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС
Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.03.2026
Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остаётся сложной из-за проблем с внешним электроснабжением, охлаждающей водой и близости станции к линии фронта, заявил... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:54:00+03:00
2026-03-02T15:54:00+03:00
2026-03-02T15:54:00+03:00
в мире
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_219:310:3200:1987_1920x0_80_0_0_97a03268e764f7a3c37597e6ae1129e5.jpg
https://ria.ru/20260302/grossi-2077906653.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС
Гросси: ситуация на ЗАЭС остается сложной из-за проблем с электроснабжением