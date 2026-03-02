https://ria.ru/20260302/grossi-2077909501.html
Гросси сообщил об отсутствии специалистов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана
На данный момент на ядерных объектах Ирана нет специалистов МАГАТЭ, заявил директор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:51:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
магатэ
иран
сша
рафаэль гросси
в мире
иран
сша
