Гросси сообщил об отсутствии специалистов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана
14:51 02.03.2026 (обновлено: 14:58 02.03.2026)
Гросси сообщил об отсутствии специалистов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана
Гросси сообщил об отсутствии специалистов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана
На данный момент на ядерных объектах Ирана нет специалистов МАГАТЭ, заявил директор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077855075_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18e1ae1158d40c99d3b223b576a498ed.jpg
Гросси сообщил об отсутствии специалистов МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана

© REUTERS / Lisa LeutnerГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана
© REUTERS / Lisa Leutner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. На данный момент на ядерных объектах Ирана нет специалистов МАГАТЭ, заявил директор агентства Рафаэль Гросси.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В настоящее время у нас нет никого, потому что последняя инспекция уже завершена… Мы отправляемся туда, когда у нас есть конкретная инспекция, которую нужно провести, а затем возвращаемся", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Военная операция США и Израиля против ИранаМАГАТЭИранСШАРафаэль ГроссиВ мире
 
 
