Рейтинг@Mail.ru
Гросси призвал вернуться к переговорам для достижения долгосрочных гарантий - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 02.03.2026 (обновлено: 12:00 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/grossi-2077844377.html
Гросси призвал вернуться к переговорам для достижения долгосрочных гарантий
Гросси призвал вернуться к переговорам для достижения долгосрочных гарантий - РИА Новости, 02.03.2026
Гросси призвал вернуться к переговорам для достижения долгосрочных гарантий
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал вернуться к дипломатии и переговорам для достижения долгосрочных... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:55:00+03:00
2026-03-02T12:00:00+03:00
иран
в мире
магатэ
рафаэль гросси
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20260302/ulyanov-2077842337.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, магатэ, рафаэль гросси, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Военная операция США и Израиля против Ирана

Гросси призвал вернуться к переговорам для достижения долгосрочных гарантий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал вернуться к дипломатии и переговорам для достижения долгосрочных гарантий, что Иран не приобретет ядерное оружие.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Чтобы добиться долгосрочных гарантий, что Иран не приобретет ядерное оружие, и для поддержания постоянной эффективности глобального режима нераспространения, мы должны вернуться к дипломатии и переговорам", - сказал Гросси на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
Дым после взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране
Вчера, 11:47
 
ИранВ миреМАГАТЭРафаэль ГроссиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала