Названы города, куда россияне поедут весной и летом

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские путешественники весной и летом этого года чаще всего планируют внутри страны посетить Санкт-Петербург и Москву, а из зарубежных направлений чаще выбирают Стамбул, рассказали РИА Новости в сервисе "Т-Путешествия".