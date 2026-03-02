Фицо заявил, что инициирует встречу с фон дер Ляйен по ситуации с "Дружбой"

БРАТИСЛАВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что инициирует встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
"Подтверждаю, что я заинтересован в том, чтобы встретиться с господином Зеленским и, прежде всего, обсудить восстановление работы нефтепровода "Дружба", поскольку это сейчас в интересах Европейского союза, но этой встрече должна предшествовать встреча с председателем Европейской комиссии, с госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Я буду инициировать эту встречу, самым идеальным вариантом была бы встреча Словакии, Венгрии и Украины на полях Европейской комиссии", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в понедельник.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.