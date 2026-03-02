Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган считает, что путь к миру на Украине "еще не открыт" - РИА Новости, 02.03.2026
21:38 02.03.2026
Эрдоган считает, что путь к миру на Украине "еще не открыт"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что путь к миру на Украине "еще не открыт".
Эрдоган считает, что путь к миру на Украине "еще не открыт"

Эрдоган: путь к миру на Украине еще не открыт

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что путь к миру на Украине "еще не открыт".
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария. В администрации президента Турции, в свою очередь, РИА Новости заявили, что информации о возможных переговорах по Украине в марте на территории Турции нет.
"Путь к миру еще не открыт", - заявил турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
