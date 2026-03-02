Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил Рютте о необходимости дипломатии для Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/erdogan-2078002888.html
Эрдоган заявил Рютте о необходимости дипломатии для Ближнего Востока
Эрдоган заявил Рютте о необходимости дипломатии для Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Эрдоган заявил Рютте о необходимости дипломатии для Ближнего Востока
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте подчеркнул важность предоставления шанса дипломатии для... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:38:00+03:00
2026-03-02T19:38:00+03:00
в мире
ближний восток
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077999298.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2077995763.html
ближний восток
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, марк рютте, нато
В мире, Ближний Восток, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Марк Рютте, НАТО
Эрдоган заявил Рютте о необходимости дипломатии для Ближнего Востока

Эрдоган заявил Рютте о необходимости дать шанс дипломатии для Ближнего Востока

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 2 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте подчеркнул важность предоставления шанса дипломатии для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.
В ходе беседы обсуждались вопросы повестки дня НАТО, а также региональные и глобальные события.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США не знают, кто сейчас руководит Ираном, заявил Трамп
Вчера, 19:15
"Турция внимательно следит за конфликтным процессом в нашем регионе. Для достижения прочного и устойчивого мира важно дать шанс дипломатии", — отметил турецкий лидер.
Эрдоган также сообщил, что продолжается подготовка к саммиту лидеров НАТО, который состоится в Анкаре, и заверил, что Турция достойно примет встречу.
В свою очередь Рютте заявил, что альянс продолжит содействовать обеспечению безопасности союзников, руководствуясь принципом 360-градусного подхода.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признался, что его не волнует мнение американцев об операции в Иране
Вчера, 19:00
 
В миреБлижний ВостокТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала