Джабраилов пытался организовать встречу с Эпштейном и его сообщницей - РИА Новости, 02.03.2026
20:10 02.03.2026
Джабраилов пытался организовать встречу с Эпштейном и его сообщницей
2026-03-02T20:10:00+03:00
2026-03-02T20:10:00+03:00
Джабраилов пытался организовать встречу с Эпштейном и его сообщницей

Умар Джабраилов
Умар Джабраилов
Умар Джабраилов. Архивное фото
Умар Джабраилов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов пытался организовать встречу с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл, выяснило РИА Новости, проанализировав документы минюста США.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
Вчера, 19:13
"Дорогая Гислейн, я вернулся из Лондона, планирую быть в Москве. Очень хочу увидеться с вами. Мне нужно точно знать, когда вы приедете, потому что я хочу позаботиться о вас и организовать встречу", - написал Джабраилов в письме, датируемом маем 2001 года.
В ответ на письмо Джабраилова Максвелл уточнила, что в тот момент находилась во Франции, но планировала приехать через неделю.
"Умар, прости, что мы не приехали на прошлой неделе. Сбились с пути и оказались во Франции. Однако мы с Джеффри и Томом приедем на следующей неделе в пятницу. Ты будешь там? Сможем ли мы встретиться? Дай знать", - написала сообщница Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дочь Умара Джабраилова заявила, что ее отца убили из-за связи с Эпштейном
Вчера, 17:01
 
Москва Джеффри Эпштейн Умар Джабраилов Происшествия
 
 
