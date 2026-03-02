https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077819895.html
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
Происшествия, Москва, Умар Джабраилов, Грозный, Ближний Восток, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов совершил суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Криминальной составляющей нет. Предварительно, он (Джабраилов. — Прим. ред.) покончил с собой", — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что предпринимателя госпитализировали из квартиры в центре Москвы, он ушел из жизни в больнице. Предсмертной записки не было.
Как выяснило РИА Новости, ранее банковские счета бизнесмена заблокировали из-за долга в 40 тысяч рублей. В последнем сообщении в Telegram-канале он выражал опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой", — заявил он.
Тело бизнесмена доставят в Чечню во вторник, похороны запланированы в родовом селе Новые Атаги, сообщил агентству источник, близкий к его семье.
Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний "Плаза", управлявшей ТЦ "Охотный ряд" и "Смоленский пассаж". С 2004-го по 2009 год был сенатором от Чечни, также занимал пост замглавы комитета Совета Федерации по международным делам.