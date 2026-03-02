Рейтинг@Mail.ru
11:07 02.03.2026 (обновлено: 15:31 02.03.2026)
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов совершил суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.03.2026
Последнее сообщение Джабраилова в социальных сетях
Умер бизнесмен Умар Джабраилов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
происшествия, москва, умар джабраилов, грозный, ближний восток, совет федерации рф
Происшествия, Москва, Умар Джабраилов, Грозный, Ближний Восток, Совет Федерации РФ

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевУмар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Умар Джабраилов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов совершил суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Криминальной составляющей нет. Предварительно, он (Джабраилов. — Прим. ред.) покончил с собой", — рассказал собеседник агентства.

Здание, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
Источник добавил, что предпринимателя госпитализировали из квартиры в центре Москвы, он ушел из жизни в больнице. Предсмертной записки не было.
Как выяснило РИА Новости, ранее банковские счета бизнесмена заблокировали из-за долга в 40 тысяч рублей. В последнем сообщении в Telegram-канале он выражал опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой", — заявил он.
Тело бизнесмена доставят в Чечню во вторник, похороны запланированы в родовом селе Новые Атаги, сообщил агентству источник, близкий к его семье.
Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний "Плаза", управлявшей ТЦ "Охотный ряд" и "Смоленский пассаж". С 2004-го по 2009 год был сенатором от Чечни, также занимал пост замглавы комитета Совета Федерации по международным делам.
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
ПроисшествияМоскваУмар ДжабраиловГрозныйБлижний ВостокСовет Федерации РФ
 
 
