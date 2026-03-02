https://ria.ru/20260302/dubay-2077820110.html
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса - РИА Новости, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита, которая не может вылететь из Дубая, сообщила РИА Новости, что осталась почти без вещей, потому что два дня назад сдала...
2026-03-02T11:08:00+03:00
2026-03-02T11:08:00+03:00
2026-03-02T13:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077817135.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_15:0:970:716_1920x0_80_0_0_ca1deea2fb88787e456276815bd45808.jpg
санкт-петербург, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран, оаэ, россия
Санкт-Петербург, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, ОАЭ, Россия
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
РИА Новости: туристка в ОАЭ сдала багаж перед отменой рейса и осталась без вещей
ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита, которая не может вылететь из Дубая, сообщила РИА Новости, что осталась почти без вещей, потому что два дня назад сдала их в багаж перед вылетом.
Ранее Маргарита рассказывала агентству, что прилетела в Дубай
на отдых с детьми 20 февраля, а 28-го собиралась улетать обратно в Санкт-Петербург
, но рейс был отменен. Туристы были уже в аэропорту и даже сдали багаж.
"Мы были с детьми и не стали ждать возвращения багажа. С нашего рейса багаж получили ребята только к 21 (часу - ред.) вечера. Мы решили, что лучше поедем сразу в отель, так как дети очень устали. Так вышло, что и основной багаж, и ручную кладь я решила сдать, оставив лишь спортивные костюмы для прилета. Поэтому мы остались без всех вещей", - сказала Маргарита.
Она уточнила, что в отель приехали представители авиакомпании, записали номера багажных бирок, обещают привезти багаж, но никакой точной информации о датах нет.
В субботу генконсульство РФ
в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.