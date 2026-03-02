Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса

ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита, которая не может вылететь из Дубая, сообщила РИА Новости, что осталась почти без вещей, потому что два дня назад сдала их в багаж перед вылетом.

"Мы были с детьми и не стали ждать возвращения багажа. С нашего рейса багаж получили ребята только к 21 (часу - ред.) вечера. Мы решили, что лучше поедем сразу в отель, так как дети очень устали. Так вышло, что и основной багаж, и ручную кладь я решила сдать, оставив лишь спортивные костюмы для прилета. Поэтому мы остались без всех вещей", - сказала Маргарита.