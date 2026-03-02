Рейтинг@Mail.ru
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 02.03.2026 (обновлено: 13:31 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/dubay-2077820110.html
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса - РИА Новости, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита, которая не может вылететь из Дубая, сообщила РИА Новости, что осталась почти без вещей, потому что два дня назад сдала... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:08:00+03:00
2026-03-02T13:31:00+03:00
санкт-петербург
дубай
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
оаэ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077817135.html
санкт-петербург
дубай
сша
иран
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_15:0:970:716_1920x0_80_0_0_ca1deea2fb88787e456276815bd45808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран, оаэ, россия
Санкт-Петербург, Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, ОАЭ, Россия
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса

РИА Новости: туристка в ОАЭ сдала багаж перед отменой рейса и осталась без вещей

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Дубая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 2 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита, которая не может вылететь из Дубая, сообщила РИА Новости, что осталась почти без вещей, потому что два дня назад сдала их в багаж перед вылетом.
Ранее Маргарита рассказывала агентству, что прилетела в Дубай на отдых с детьми 20 февраля, а 28-го собиралась улетать обратно в Санкт-Петербург, но рейс был отменен. Туристы были уже в аэропорту и даже сдали багаж.
"Мы были с детьми и не стали ждать возвращения багажа. С нашего рейса багаж получили ребята только к 21 (часу - ред.) вечера. Мы решили, что лучше поедем сразу в отель, так как дети очень устали. Так вышло, что и основной багаж, и ручную кладь я решила сдать, оставив лишь спортивные костюмы для прилета. Поэтому мы остались без всех вещей", - сказала Маргарита.
Она уточнила, что в отель приехали представители авиакомпании, записали номера багажных бирок, обещают привезти багаж, но никакой точной информации о датах нет.
В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туроператор подтвердил случаи выселения россиян в Дубае
Вчера, 10:55
 
Санкт-ПетербургДубайСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИранОАЭРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала