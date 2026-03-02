Рейтинг@Mail.ru
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
00:27 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dubay-2077754052.html
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что неделю назад уехал из ОАЭ в Европу, отметив, что хотел бы туда вернуться из-за уровня преступности в европейских... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
дубай
европа
telegram
павел дуров
иран
дубай
европа
в мире, иран, дубай, европа, telegram, павел дуров
В мире, Иран, Дубай, Европа, Telegram, Павел Дуров
Дуров заявил, что уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ

Дуров уехал из Дубая, но хочет вернуться в ОАЭ из-за преступности в Европе

Павел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что неделю назад уехал из ОАЭ в Европу, отметив, что хотел бы туда вернуться из-за уровня преступности в европейских странах.
"К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай, согласно статистике, безопаснее, даже несмотря на то, что там летают ракеты. С нетерпением жду возвращения", - написал он в соцсети Х.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранДубайЕвропаTelegramПавел Дуров
 
 
