Многие теннисные болельщики из России не смогли вылететь из Дубая - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Теннис
 
12:06 02.03.2026 (обновлено: 12:07 02.03.2026)
Многие теннисные болельщики из России не смогли вылететь из Дубая
спорт, андрей рублев, даниил медведев
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Даниил Медведев
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Большое количество болельщиков из России, приехавшие на теннисный турнир категории АТР 500, не смогли вылететь из Дубая до закрытия воздушного пространства ОАЭ, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора теннисной академии "Спартак" Александр Долгов.
Ранее стало известно о том, что Дубай не могут покинуть три российских теннисиста - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Рублев завершил выступление на стадии полуфинала. Хачанов выбыл во втором круге.
"Мы на связи с туроператором принимающей стороны. Нас из России тут очень много. Тут много теннисных болельщиков из нашей страны, которые приехали в Дубай на турнир. В нашем отеле очень много теннисистов-любителей. Да и вообще по всему городу много раскидано. Посольство никак не участвует, только прислали форму всем, чтобы встать на консульский учет. "Аэрофлот" сейчас прислал, что на третье число будет открыта регистрация. Должны были сегодня улететь. Пока тихо", - сказал Долгов.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Хачанов рассказал, что не успел улететь из Дубая до закрытия неба
Вчера, 00:16
 
ТеннисСпортАндрей РублевДаниил Медведев
 
