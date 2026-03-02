Дочь Умара Джабраилова заявила, что ее отца убили из-за связи с Эпштейном

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дочь бизнесмена Умара Джабраилов Альвина Джабраилова заявила, что её отца убили якобы из-за дружбы с Джеффри Эпштейном.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum. Бизнесмен, по предварительным данным, покончил с собой.
"Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну", - подписала дочь бизнесмена свое эмоциональное видеообращение, которое опубликовала в аккаунте в соцсети Instagram*.
Альвина заявила, что отец не мог покончить с собой, отметила, что он дружил с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл, выложив скриншот e-mail Джабраилова, отправленного, по ее словам, Максвелл, в котором бизнесмен сообщает о своем приезде из Лондона и договаривается о встрече. Письмо датировано 24 мая 2001 года.
Близкий к семье Джабраилова источник РИА Новости сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
