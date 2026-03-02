Дочь Умара Джабраилова заявила, что ее отца убили из-за связи с Эпштейном

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дочь бизнесмена Умара Джабраилов Альвина Джабраилова заявила, что её отца убили якобы из-за дружбы с Джеффри Эпштейном.

Близкий к семье Джабраилова источник РИА Новости сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.