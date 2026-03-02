Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ - РИА Новости, 02.03.2026
21:44 02.03.2026
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 02.03.2026
экономика
россия
сша
иран
кирилл дмитриев
евросоюз
экономика, россия, сша, иран, кирилл дмитриев, евросоюз
Экономика, Россия, США, Иран, Кирилл Дмитриев, Евросоюз
Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ

Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку российского СПГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ).
"Пора заключить долгосрочные контракты на поставку российского СПГ, чтобы создать диверсифицированную и сбалансированную базу поставок", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев также выразил сожаление, что главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас придётся "оказаться в конце длинной очереди", и добавил, что они являются примером того, как "недальновидная политика и отсутствие диверсификации приводят к негативным последствиям".
По итогам понедельника цены на газ в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, взлетели на 34% - до 523 долларов за тысячу кубометров на фоне заявления катарской госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший профильный производственный комплекс в Катаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Экономика Россия США Иран Кирилл Дмитриев Евросоюз
 
 
