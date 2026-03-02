Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на российский СПГ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ).
Дмитриев также выразил сожаление, что главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кайе Каллас придётся "оказаться в конце длинной очереди", и добавил, что они являются примером того, как "недальновидная политика и отсутствие диверсификации приводят к негативным последствиям".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.