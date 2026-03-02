Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал европейцев вспомнить о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кайе Каллас, когда увидят возросшие счета за газ.