16:30 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dmitriev-2077937245.html
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев
экономика
европа
россия
катар
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
еврокомиссия
экономика, европа, россия, катар, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Европа, Россия, Катар, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев оценил рост цен на газ для европейцев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал европейцев вспомнить о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кайе Каллас, когда увидят возросшие счета за газ.
"Когда вы увидите более высокий счет за энергию, вспомните счастливых Урсулу и Кайю", - написал Дмитриев в соцсети X.
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев
Дмитриев добавил, что "идиотские" решения фон дер Ляйен и Каллас будут иметь очень негативные последствия для европейцев, которые столкнутся с более высокими ценами на энергию на фоне ухудшения экономической ситуации Европы.
Ранее в понедельник рост цен на газ в Европе ускорился до 50%, они достигли 585 долларов за тысячу кубометров. Такая динамика наблюдается после того, как QatarEnergy сообщила об остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) из-за атаки БПЛА на крупнейший комплекс СПГ в Катаре.
Дмитриев назвал фон дер Ляйен нерасторопной
