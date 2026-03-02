Рейтинг@Mail.ru
Контактов со странами БРИКС по Ирану сейчас нет, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2026
12:27 02.03.2026 (обновлено: 12:54 02.03.2026)
Контактов со странами БРИКС по Ирану сейчас нет, заявил Песков
Контактов со странами БРИКС по Ирану сейчас нет, заявил Песков
Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по взаимопомощи в случае вооруженной агрессии, контактов по Ирану в рамках объединения пока нет, заявил... РИА Новости, 02.03.2026
иран, брикс, россия, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, БРИКС, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Контактов со странами БРИКС по Ирану сейчас нет, заявил Песков

Песков: членство в БРИКС не предусматривает помощи при вооруженной агрессии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по взаимопомощи в случае вооруженной агрессии, контактов по Ирану в рамках объединения пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии - это организация иного характера, и там речь идет о сотрудничестве в других областях. Это первое. Сейчас пока со странами БРИКС контактов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Москва анализирует ситуацию после атак США и Израиля на Иран, заявил Песков
Вчера, 12:29
 
ИранБРИКСРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
