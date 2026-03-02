Контактов со странами БРИКС по Ирану сейчас нет, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по взаимопомощи в случае вооруженной агрессии, контактов по Ирану в рамках объединения пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии - это организация иного характера, и там речь идет о сотрудничестве в других областях. Это первое. Сейчас пока со странами БРИКС контактов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.