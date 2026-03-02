Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали

ДЖАКАРТА, 2 мар - РИА Новости. Российские туристы массово столкнулись с задержками вылета с индонезийского острова Бали из-за временного закрытия международного аэропорта Дубая, через который проходит значительная часть стыковочных рейсов в Россию, сообщили РИА Новости путешественники.
По словам туристов, отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших вылеты в Москву, Санкт-Петербург и другие города через ОАЭ.
Другой турист сообщил, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты.
"Многие летят с пересадкой через Дубай, альтернатив почти нет, разве что Китай. Люди сидят в отелях, кто-то продлевает жильё за свой счет, потому что ближайшие рейсы быстро заканчиваются", - отметил собеседник агентства.
По словам россиян, особенно сложная ситуация возникла у туристов с пакетными турами и обратными билетами с фиксированными датами.
"У нас закончилась бронь виллы, пришлось срочно искать новое жильё. Цены сейчас выше, потому что вылететь одновременно пытаются очень многие", - рассказал турист из Екатеринбурга.
