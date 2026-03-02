Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали
Туризм
 
10:43 02.03.2026 (обновлено: 10:50 02.03.2026)
Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали
Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали - РИА Новости, 02.03.2026
Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали
Российские туристы массово столкнулись с задержками вылета с индонезийского острова Бали из-за временного закрытия международного аэропорта Дубая, через который РИА Новости, 02.03.2026
дубай, бали, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Бали, Туризм, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали

Российские туристы столкнулись с задержками рейсов с Бали из-за ситуации в Дубае

© РИА Новости / Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Нгурах-Рай" города Денпасара на острове Бали в Индонезии
Международный аэропорт Нгурах-Рай города Денпасара на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Международный аэропорт "Нгурах-Рай" города Денпасара на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 2 мар - РИА Новости. Российские туристы массово столкнулись с задержками вылета с индонезийского острова Бали из-за временного закрытия международного аэропорта Дубая, через который проходит значительная часть стыковочных рейсов в Россию, сообщили РИА Новости путешественники.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о сложностях с продлением гостиницы
Вчера, 10:29
По словам туристов, отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших вылеты в Москву, Санкт-Петербург и другие города через ОАЭ.
"Наш рейс Денпасар - Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет", - рассказала РИА Новости россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.
Другой турист сообщил, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты.
"Многие летят с пересадкой через Дубай, альтернатив почти нет, разве что Китай. Люди сидят в отелях, кто-то продлевает жильё за свой счет, потому что ближайшие рейсы быстро заканчиваются", - отметил собеседник агентства.
По словам россиян, особенно сложная ситуация возникла у туристов с пакетными турами и обратными билетами с фиксированными датами.
"У нас закончилась бронь виллы, пришлось срочно искать новое жильё. Цены сейчас выше, потому что вылететь одновременно пытаются очень многие", - рассказал турист из Екатеринбурга.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Переехавшая из Дубая в Абу-Даби туристка рассказала об обстановке в городе
Вчера, 10:25
 
