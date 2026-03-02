Сотрудничество с хореографом Ришо пойдет Трусовой в плюс, заявил Авербух

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Сотрудничество с французским хореографом Бенуа Ришо пойдет вице-чемпионке Олимпиады 2022 года Александре Трусовой в плюс, считает серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух.
Источник РИА Новости сообщил, что Трусова и Ришо достигли предварительной договоренности о совместной постановочной работе над программами следующего сезона.
"Бенуа Ришо на данный момент один из ведущих, признанных и, если так можно сказать, модных хореографов. С ним сотрудничает большое количество фигуристов. Я думаю, это все в плюс", - сказал Авербух РИА Новости.
Ришо известен работой с двукратным чемпионом Европы французом Адамом Сяо Хим Фа. Также хореограф сотрудничал с российскими фигуристами. Летом 2025 года он проводил постановочный сбор с Евгением Семененко и Софьей Муравьевой, а ранее работал с экс-чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. На Олимпийских играх 2026 года Ришо привлек внимание тем, что выходил в "кисс-энд-край" с фигуристами из разных стран, постоянно меняя куртки сборных.
