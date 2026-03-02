Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" благодаря дублю Прохоркина обыграл "Спартак" в матче КХЛ
21:59 02.03.2026
"Авангард" благодаря дублю Прохоркина обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T21:59:00+03:00
2026-03-02T21:59:00+03:00
александр завьялов, николай прохоркин, константин окулов, герман рубцов, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), цска
"Авангард" благодаря дублю Прохоркина обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Дубль Прохоркина помог "Авангарду" обыграть "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
1 : 4
Авангард
16:59 • Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Дмитрий Вишневский)
15:17 • Константин Окулов
04:11 • Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
10:53 • Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Наиль Якупов)
18:49 • Николай Прохоркин
(Семен Чистяков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу "ястребов", у которых шайбы забросили Константин Окулов (16-я минута), Николай Прохоркин (25, 31) и Иван Игумнов (39). В составе "красно-белых" в четвертой игре подряд отличился Даниил Гутик (57).
По ходу второго периода член тренерского штаба "Авангарда" Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как ему в голову попала шайба. До него повреждение получил нападающий "Спартака" Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но затем вернулся в игру.
"Авангард" (88 очков) занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Спартак" (70 очков) прервал серию побед из трех матчей и идет восьмым на Западе. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф.
В следующем матче "Авангард" сыграет с московским ЦСКА на выезде 4 марта. "Спартак" 7 марта встретится с тольяттинской "Ладой" на льду соперника.
В другом матче игрового дня московский ЦСКА на своем льду уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
