12:15 02.03.2026 (обновлено: 12:17 02.03.2026)
Туроператоры опровергли сообщения о топливном кризисе на Шри-Ланке
Туроператоры опровергли сообщения о топливном кризисе на Шри-Ланке
© РИА Новости / Мария СеливановаШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Шри-Ланка. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туроператоры опровергли информацию о "топливном кризисе" на Шри-Ланке, дефицита бензина в туристической отрасли нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке на Шри-Ланке фиксируется нехватка топлива.
"Туроператоры опровергают распространяемую в ТГ-каналах информацию о "топливном кризисе" на острове. Туроператоры и их принимающие партнеры отмечают: дефицита бензина в туристической отрасли нет", - сказано в сообщении.
