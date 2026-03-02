https://ria.ru/20260302/ator-2077852412.html
Туроператоры опровергли сообщения о топливном кризисе на Шри-Ланке
Туроператоры опровергли сообщения о топливном кризисе на Шри-Ланке - РИА Новости, 02.03.2026
Туроператоры опровергли сообщения о топливном кризисе на Шри-Ланке
Туроператоры опровергли информацию о "топливном кризисе" на Шри-Ланке, дефицита бензина в туристической отрасли нет, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:15:00+03:00
2026-03-02T12:15:00+03:00
2026-03-02T12:17:00+03:00
в мире
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046707525_0:982:1536:1846_1920x0_80_0_0_4490b0b6fb62299e47b6f66a01977227.jpg
https://ria.ru/20260228/shri-lanka-2077537349.html
шри-ланка
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046707525_0:701:1536:1853_1920x0_80_0_0_327811ce6ee181b42a8c5102a08940f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), ближний восток
В мире, Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Ближний Восток
Туроператоры опровергли сообщения о топливном кризисе на Шри-Ланке
АТОР: дефицита бензина в туротрасли на Шри-Ланке нет