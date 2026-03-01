https://ria.ru/20260301/vs-2077640152.html
ВС России освободили 24 населенных пункта в зоне СВО за месяц
За февраль в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 24 населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:45:00+03:00
2026-03-01T12:45:00+03:00
2026-03-01T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
россия
запорожская область
донецкая народная республика
2026
