ВС России освободили 24 населенных пункта в зоне СВО за месяц - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 01.03.2026
ВС России освободили 24 населенных пункта в зоне СВО за месяц
ВС России освободили 24 населенных пункта в зоне СВО за месяц
РИА Новости
2026
ВС России освободили 24 населенных пункта в зоне СВО за месяц

Боевая работа операторов БПЛА "Орлан"
Боевая работа операторов БПЛА Орлан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За февраль в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 24 населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 28 февраля под контроль Вооруженных Сил России перешли 24 населенных пункта – девять в Запорожской области, по пять в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, четыре в Сумской области и один в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
