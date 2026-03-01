https://ria.ru/20260301/ubiyts-2077579852.html
КСИР заявил, что не оставит убийц Хаменеи безнаказанными
КСИР заявил, что не оставит убийц Хаменеи безнаказанными - РИА Новости, 01.03.2026
КСИР заявил, что не оставит убийц Хаменеи безнаказанными
"Рука мести иранского народа" не оставит убийц верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи безнаказанными, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 01.03.2026
иран
сша
израиль
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР заявил, что не оставит убийц Хаменеи безнаказанными
