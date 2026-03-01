Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
Футбол
 
20:54 01.03.2026 (обновлено: 21:03 01.03.2026)
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" одержал победу над московским ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
спорт, максим самородов, станислав черчесов, ахмат, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Максим Самородов, Станислав Черчесов, Ахмат, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" одержал победу над московским ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ахмат
1 : 0
ЦСКА
04‎’‎ • Максим Самородов
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе ЦСКА дебютировали в официальных матчах приобретенные в зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов, аргентинец Лусиано Гонду и бразилец Матеус Рейс, а также воспитанник клуба Кирилл Данилов.
Команда Станислава Черчесова одержала третью победу в чемпионате подряд. "Ахмат", набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке.
В следующем туре ЦСКА 8 марта примет московское "Динамо", днем позднее "Ахмат" сыграет в гостях со столичным "Локомотивом".
