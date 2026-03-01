https://ria.ru/20260301/tsska-2077730193.html
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ - 01.03.2026
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" одержал победу над московским ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
максим самородов
станислав черчесов
ахмат
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
ЦСКА проиграл "Ахмату" в матче РПЛ
