Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей
Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил на пресс-конференции, что манерой игры хоккеист московского "Динамо" Максим Комтуа больше... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей
Тренер "Металлурга" Разин назвал канадского хоккеиста "Динамо" Комтуа курицей