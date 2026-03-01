Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Хоккей
Хоккей
 
22:24 01.03.2026 (обновлено: 22:36 01.03.2026)
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей
Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил на пресс-конференции, что манерой игры хоккеист московского "Динамо" Максим Комтуа больше... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
спорт
андрей разин
макс комтуа
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
александр петунин
Тренер "Металлурга" назвал легионера "Динамо" курицей

Тренер "Металлурга" Разин назвал канадского хоккеиста "Динамо" Комтуа курицей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Комтуа
Максим Комтуа - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Максим Комтуа. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил на пресс-конференции, что манерой игры хоккеист московского "Динамо" Максим Комтуа больше напоминает ему курицу, нежели канадского легионера.
В воскресенье "Динамо" на своем льду обыграло магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1. В конце третьего периода форвард "Металлурга" Александр Петунин нанес легкий толчок в спину Комтуа, после чего тот упал на лед.
«
"Не буду оскорблять канадского легионера, но смешно просто. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки", - заявил Разин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе клуба в соцсети "ВКонтакте".
