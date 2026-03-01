Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по Ирану и гибели его верховного лидера договорится с Тегераном стало проще.

"Теперь достичь этого (дипломатического решения. — Прим. ред.) гораздо легче, чем день назад", — сказал он телеканалу CBS

По словам Трампа , они ожидали ответной реакции Тегерана. Он также утверждает, что Иран "сильно пострадал" из-за ударов.

При этом американский президент не стал отвечать на вопрос, считает ли он военную операцию против ИРИ войной.

В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным агентства Fars, жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внука и невестка аятоллы. Его обязанности временно будут выполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Ирана.

После гибели Хаменеи КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке . По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.

