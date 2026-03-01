Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 01.03.2026 (обновлено: 08:31 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/tramp-2077582386.html
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи
Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по Ирану и гибели его верховного лидера договорится с Тегераном стало проще. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:07:00+03:00
2026-03-01T08:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
https://ria.ru/20260301/tramp--2077579646.html
https://ria.ru/20260301/tegeran-2077586141.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077377933.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жителей Дубая призвали укрыться в ближайших зданиях на фоне ударов по городу — оповещения от властей приходят на смартфоны
Жителей Дубая призвали укрыться в ближайших зданиях на фоне ударов по городу — оповещения от властей приходят на смартфоны
2026-03-01T06:07
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, сергей лавров, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Сергей Лавров, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи

Трамп: договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по Ирану и гибели его верховного лидера договорится с Тегераном стало проще.
"Теперь достичь этого (дипломатического решения. — Прим. ред.) гораздо легче, чем день назад", — сказал он телеканалу CBS.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
28 февраля, 14:24
По словам Трампа, они ожидали ответной реакции Тегерана. Он также утверждает, что Иран "сильно пострадал" из-за ударов.
При этом американский президент не стал отвечать на вопрос, считает ли он военную операцию против ИРИ войной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
В ночь на воскресенье иранское гостелевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным агентства Fars, жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внука и невестка аятоллы. Его обязанности временно будут выполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Ирана.
После гибели Хаменеи КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны.
Протестующие держат портрет Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана
Вчера, 06:52

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииСергей ЛавровООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала