"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент США будет нести личную ответственность за ослабление американской мощи в случае провала операции в Иране, пишет журнал Президент США будет нести личную ответственность за ослабление американской мощи в случае провала операции в Иране, пишет журнал The Spectator

« "Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп — и только Трамп — нанесет сокрушительный удар по американской мощи", — говорится в статье.

Как пишет автор, совместные с Израилем удары по Ирану могут спровоцировать масштабные потрясения не только на Ближнем Востоке , но и во всем мире.

« "История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша — младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве. Немаловажная ирония заключается в том, что президент, поклявшийся положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, весьма вероятно, мог начать новую", — резюмирует Spectator.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.