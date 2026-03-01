Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец
18:23 01.03.2026
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец
Центральное командование ВС США утверждает, что попадания иранских ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln не было, они даже не приблизились к кораблю. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:23:00+03:00
2026-03-01T18:23:00+03:00
https://ria.ru/20260301/iran-2077707463.html
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец

CENTCOM: иранские ракеты не повредили авианосец USS Abraham Lincoln

Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Центральное командование ВС США утверждает, что попадания иранских ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln не было, они даже не приблизились к кораблю.
Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявил о нанесении ударов четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США USS Abraham Lincoln.
"Lincoln не был поражен. Выпущенные ракеты даже не приблизились к кораблю", - говорится в заявлении военных в Х.
Утверждения КСИР об обратном там назвали ложью.

Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по генштабу внутренней безопасности Ирана
Заголовок открываемого материала