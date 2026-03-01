https://ria.ru/20260301/ssha-2077709165.html
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец - РИА Новости, 01.03.2026
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец
Центральное командование ВС США утверждает, что попадания иранских ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln не было, они даже не приблизились к кораблю. РИА Новости, 01.03.2026
сша
иран
В США заявили, что иранские ракеты не поразили авианосец
CENTCOM: иранские ракеты не повредили авианосец USS Abraham Lincoln