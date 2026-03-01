Матвиенко: агрессия США против Ирана может повредить мировой безопасности

"Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности", - написала Матвиенко в соболезновании на имя спикера собрания исламского Совета Ирана Мохаммеда Багера Галибафа.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.