Матвиенко: агрессия США против Ирана может повредить мировой безопасности - РИА Новости, 01.03.2026
16:20 01.03.2026 (обновлено: 16:23 01.03.2026)
Матвиенко: агрессия США против Ирана может повредить мировой безопасности
Матвиенко: агрессия США против Ирана может повредить мировой безопасности
сша
в мире
иран
валентина матвиенко
совет федерации рф
али хаменеи
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша, в мире, иран, валентина матвиенко, совет федерации рф, али хаменеи, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
США, В мире, Иран, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Али Хаменеи, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Матвиенко: агрессия США против Ирана может повредить мировой безопасности

Матвиенко: атака США и Израиля на Иран может повредить мировой безопасности

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Агрессия США и Израиля в отношении Ирана может нанести ущерб глобальной и региональной безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности", - написала Матвиенко в соболезновании на имя спикера собрания исламского Совета Ирана Мохаммеда Багера Галибафа.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Эксперт оценил вероятность полноценной блокады Ормузского пролива
