В Испании болельщик скончался на матче Сегунды - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Футбол
 
23:06 01.03.2026
В Испании болельщик скончался на матче Сегунды
В Испании болельщик скончался на матче Сегунды
спорт, сегунда
Футбол, Спорт, Сегунда
В Испании болельщик скончался на матче Сегунды

Болельщик умер во время матча Сегунды между "Спортингом" и "Леганесом"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Болельщик хихонского "Спортинга" умер во время матча 28-го тура Сегунды, второго по силе дивизиона Испании, против "Леганеса", сообщается в аккаунте испанского футбольного клуба в соцсети X.
Встреча проходила в воскресенье на стадионе "Спортинга" в Хихоне. Матч был остановлен в начале первого тайма в связи с неотложной медицинской ситуацией. Как отмечает клуб, скончавшемуся болельщику было 82 года.
"Он был владельцем абонемента на матчи в течение 40 лет. Сегодня мы все глубоко опечалены. Пусть он покоится с миром. Наши мысли с его семьей и близкими. Футбольный клуб "Спортинг" благодарит весь медицинский и охранный персонал за их работу сегодня на стадионе, а также наших болельщиков и болельщиков "Леганеса" за их образцовое поведение на протяжении всего времени", - говорится в сообщении.
"Наш клуб разделяет скорбь семьи, друзей и всех членов "Спортинга". Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования. Пусть он покоится с миром. Сегодня футбол - наименее важная вещь. Спасибо всем, и желаем вам безопасного возвращения домой", - сообщается в заявлении "Спортинга".
После завершения работы медицинских работников матч не был возобновлен. В аккаунте турнира в соцсети X сообщается, что дата и время возобновления встречи будут объявлены в ближайшее время.
ФутболСпортСегунда
 
