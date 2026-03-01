Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Футбол
 
00:03 01.03.2026
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти
"Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Фейхой" в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
https://ria.ru/20260228/futbol-2077543756.html
спорт, саудовская аравия, криштиану роналду, орландо москера, садио мане, аль-наср, аль-фейха
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Орландо Москера, Садио Мане, Аль-Наср, Аль-Фейха
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти

"Аль-Наср" с Роналду обыграл "Аль-Фейху" в матче чемпионата Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Фейхой" в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в городе Эль-Маджмаа завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Насра". В составе победителей мячи забили Садио Мане (72-я минута) и Абдулла аль-Хамдан (85), их одноклубник Абдулела аль-Амри отметился автоголом (45+2). У "Аль-Фейхи" голом в свои ворота отличился Орландо Москера (80).
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и не смог реализовать пенальти на 12-й минуте.
"Аль-Наср" одержал десятую победу подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Команда, набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице, на два балла опережая идущий вторым "Аль-Ахли". "Аль-Фейха" с 27 очками располагается на 12-й строчке.
Сборная Ирана может сняться с ЧМ после атаки США
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуОрландо МоскераСадио МанеАль-НасрАль-Фейха
 
