https://ria.ru/20260301/reysov-2077570628.html
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов
Более 1,8 тысячи авиарейсов было отменено на Ближнем Востоке в субботу, еще около 700 - в воскресенье на фоне ударов, сообщает издание New York Times со ссылкой РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:01:00+03:00
2026-03-01T03:01:00+03:00
2026-03-01T03:06:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260301/pvo-2077570417.html
ближний восток
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_15:0:970:716_1920x0_80_0_0_ca1deea2fb88787e456276815bd45808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов
NYT: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов