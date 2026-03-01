Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов
03:01 01.03.2026 (обновлено: 03:06 01.03.2026)
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов
Более 1,8 тысячи авиарейсов было отменено на Ближнем Востоке в субботу, еще около 700 - в воскресенье на фоне ударов, сообщает издание New York Times со ссылкой
в мире
ближний восток
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
израиль
сша
в мире, ближний восток, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов

NYT: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов

© Кадр видео из соцсетейОбстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка в аэропорту Дубая. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 1,8 тысячи авиарейсов было отменено на Ближнем Востоке в субботу, еще около 700 - в воскресенье на фоне ударов, сообщает издание New York Times со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium.
"Около 700 рейсов в оба направления на Ближнем Востоке были отменены в воскресенье... Более 1,8 тысячи рейсов были отменены в регионе в субботу", - говорится в публикации издания.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Cirium передавало, что авиакомпании отменили около половины рейсов в Катар и Израиль на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ЦАХАЛ заявила, что ПВО страны негерметична на фоне пусков ракет из Ирана
Вчера, 02:58
 
В миреБлижний ВостокИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
