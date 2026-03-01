https://ria.ru/20260301/prygun-2077619150.html
Прыгун с шестом Шмыков выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
спорт, легкая атлетика, россия, южно-сахалинск
Спорт, Легкая атлетика, Россия, Южно-Сахалинск
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прыгун с шестом Михаил Шмыков стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Шмыков первенствовал с результатом 5,86 метра. Вторым стал Дмитрий Кочанов (5,70 метра), бронза у Ильи Просвирина (5,40).
В прыжках в длину у женщин тройку призеров составили Диана Русакова (6,57), Екатерина Левицкая (6,48) и Таисия Дмитриева (6,41).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.