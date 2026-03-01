Рейтинг@Mail.ru
Международная морская организация рекомендует избегать Ормузский пролив
20:41 01.03.2026 (обновлено: 21:37 01.03.2026)
Международная морская организация рекомендует избегать Ормузский пролив
Международная морская организация рекомендует избегать Ормузский пролив

IMO рекомендует судам избегать Ормузский пролив до улучшения условий

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 мар — РИА Новости. Международная морская организация рекомендует судам избегать Ормузский пролив и продолжит сотрудничать с государствами-членами для обеспечения безопасного судоходства.
"Я внимательно слежу за ситуацией и призываю все судоходные компании проявлять максимальную осторожность. По возможности судам следует избегать прохождения через регион до улучшения условий", — говорится в заявлении генсека Арсенио Домингеса.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Он выразил обеспокоенность сообщениями о пострадавших моряках коммерческих судов и призвал стороны соблюдать принципы свободы судоходства.
Сегодня днем судно Skylight под флагом Палау попало под атаку в пяти морских милях к северу от порта Хасаб оманской провинции Мусандам. Весь экипаж — 15 индийцев и пятерых иранцев — эвакуировали. Четыре человека получили ранения.
Позже тоже у берегов Омана ударом снаряда повредило нефтяной танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов. Один член экипажа погиб.
Ранее в воскресенье глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что планов перекрывать Ормузский пролив нет. При этом КСИР Ирана предупреждает суда о небезопасности этого маршрута.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
