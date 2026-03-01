Рейтинг@Mail.ru
Россиянин рассказал об успокаивающих оповещениях от властей ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
16:46 01.03.2026
Россиянин рассказал об успокаивающих оповещениях от властей ОАЭ
Россиянин рассказал об успокаивающих оповещениях от властей ОАЭ
2026-03-01T16:46:00+03:00
2026-03-01T16:46:00+03:00
дубай, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянин рассказал об успокаивающих оповещениях от властей ОАЭ

РИА Новости: власти ОАЭ отправляют оповещения, что у них все под контролем

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
МАХАЧКАЛА, 1 мар - РИА Новости. Власти ОАЭ периодически отправляют оповещения, в которых просят людей не паниковать и заверяют, что у них все под контролем, рассказал РИА Новости находящийся в эти дни в Дубае повар из Дагестана Абдулвагаб Капланов.
"ОАЭ оповещают периодически, чтоб люди не паниковали, и что у них все под контролем", – сказал собеседник агентства.
По его словам, периодически ПВО сбивает ракеты и дроны в небе над Дубаем, и осколки попадают в том числе в жилые дома. Ситуацию он назвал очень неспокойной.
Капланов также рассказал, что в воскресенье должен был вылететь в Дагестан, но все рейсы отменены.
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае многие туристы продолжают отдыхать у бассейнов, несмотря на взрывы
ДубайОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
