Россиянин рассказал об успокаивающих оповещениях от властей ОАЭ

МАХАЧКАЛА, 1 мар - РИА Новости. Власти ОАЭ периодически отправляют оповещения, в которых просят людей не паниковать и заверяют, что у них все под контролем, рассказал РИА Новости находящийся в эти дни в Дубае повар из Дагестана Абдулвагаб Капланов.