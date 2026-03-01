Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями
02:02 01.03.2026 (обновлено: 02:10 01.03.2026)
Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями
в мире
иран
сша
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями

Постпред Иравани: Иран считает военные базы агрессоров законными целями

© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANAПоследствия американо-израильского удара по Тегерану
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Amir Kholousi/ISNA/WANA
Последствия американо-израильского удара по Тегерану
ООН, 1 мар - РИА Новости. Иран будет рассматривать все военные базы враждебных ему сил как законные цели для нанесения ударов до завершения агрессии против исламской республики, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Он отметил, что ответ Ирана на атаку США нацелен исключительно на базы и объекты правительства США.
"Все базы, объекты и имущество враждебных сил в регионе должны рассматриваться как законные военные цели... Иран будет продолжать решительно осуществлять свое право на самооборону до тех пор, пока агрессия не прекратится в полной мере", - сказао представитель Ирана.
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе
Постпред Ирана обвинил США и Израиль в гибели детей при ударе по школе
В миреИранСШААмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
