Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями
Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями
Иран будет рассматривать все военные базы враждебных ему сил как законные цели для нанесения ударов до завершения агрессии против исламской республики, сообщил... РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана при ООН назвал базы агрессоров законными целями
Постпред Иравани: Иран считает военные базы агрессоров законными целями