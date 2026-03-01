Заслуженный тренер России по плаванию трагически погиб в возрасте 59 лет

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России по плаванию и прыжкам в воду Владимир Нуцубидзе трагически погиб на 60-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

"Он был настоящим профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком. Это огромная потеря для всего отечественного спорта. Федерация водных видов России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича", - говорится в сообщении.