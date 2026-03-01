Рейтинг@Mail.ru
Удары по Ирану нарушают нормы международного права, заявил Минниханов
01.03.2026
Удары по Ирану нарушают нормы международного права, заявил Минниханов
Удары по Ирану нарушают нормы международного права, заявил Минниханов
иран, сша, израиль, рустам минниханов, али хаменеи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Израиль, Рустам Минниханов, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
КАЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Ракетно-бомбовые удары, в результате которых погибли мирные граждане Ирана, в том числе дети, являются грубейшим нарушением принципов и норм международного права, несут эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе, заявил глава Татарстана, руководителя группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов.
"Проходящие на фоне переговорного процесса варварские ракетно-бомбовые удары, в том числе, по жилым объектам, приведшие к гибели детей и мирных граждан, верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, других представителей иранского руководства, являются грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права, несут хаос и эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе", - написал Минниханов в обращении к президенту Ирана Масуду Пезешкиану, распространенном пресс-службой главы российского региона.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Минниханов выразил глубокие соболезнования президенту Ирана и народу страны в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженных действий США и Израиля.
Руководитель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к переговорам для мирного разрешения конфликта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Заголовок открываемого материала