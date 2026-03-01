Удары по Ирану нарушают нормы международного права, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Ракетно-бомбовые удары, в результате которых погибли мирные граждане Ирана, в том числе дети, являются грубейшим нарушением принципов и норм международного права, несут эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе, заявил глава Татарстана, руководителя группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов.
"Проходящие на фоне переговорного процесса варварские ракетно-бомбовые удары, в том числе, по жилым объектам, приведшие к гибели детей и мирных граждан, верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, других представителей иранского руководства, являются грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права, несут хаос и эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе", - написал Минниханов в обращении к президенту Ирана Масуду Пезешкиану, распространенном пресс-службой главы российского региона.
Руководитель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к переговорам для мирного разрешения конфликта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.