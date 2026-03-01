Удары по Ирану нарушают нормы международного права, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Ракетно-бомбовые удары, в результате которых погибли мирные граждане Ирана, в том числе дети, являются грубейшим нарушением принципов и норм международного права, несут эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе, заявил глава Татарстана, руководителя группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов.