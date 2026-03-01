Рейтинг@Mail.ru
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.03.2026
16:18 01.03.2026 (обновлено: 16:26 01.03.2026)
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.03.2026
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко
иран, в мире, валентина матвиенко, мохаммад-багер галибаф, совет федерации рф, али хаменеи
Иран, В мире, Валентина Матвиенко, Мохаммад-Багер Галибаф, Совет Федерации РФ, Али Хаменеи
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко

Матвиенко: убийство Хаменеи является посягательством на суверенитет Ирана

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Убийство аятоллы Ирана Али Хаменеи - посягательство на суверенитет ИРИ и грубое нарушение международного права, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Совершенное злодеяние является вопиющим посягательством на суверенитет исламской республики, грубым нарушением норм человеческой морали и международного права", - написала Матвиенко в соболезновании на имя спикера Собрания исламского совета Ирана Мохаммада-Багера Галибафа.
Матвиенко: агрессия США против Ирана может повредить мировой безопасности
ИранВ миреВалентина МатвиенкоМохаммад-Багер ГалибафСовет Федерации РФАли Хаменеи
 
 
