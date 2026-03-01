https://ria.ru/20260301/matvienko-2077679582.html
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.03.2026
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:18:00+03:00
2026-03-01T16:18:00+03:00
2026-03-01T16:26:00+03:00
иран
в мире
валентина матвиенко
мохаммад-багер галибаф
совет федерации рф
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467292_0:131:2498:1536_1920x0_80_0_0_2cfb8b18bbf934738a8246f8d2a85d40.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077680634.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467292_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_4b8696fc8e03254f9c761a37a73f2b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, валентина матвиенко, мохаммад-багер галибаф, совет федерации рф, али хаменеи
Иран, В мире, Валентина Матвиенко, Мохаммад-Багер Галибаф, Совет Федерации РФ, Али Хаменеи
Убийство Хаменеи грубо нарушает международное право, заявила Матвиенко
Матвиенко: убийство Хаменеи является посягательством на суверенитет Ирана