Рейтинг@Mail.ru
Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 01.03.2026 (обновлено: 13:11 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/lavrov-2077642176.html
Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров
Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2026
Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров
Представители Запада, причастные к украинскому конфликту, сохраняют преимущественно инстинкты скандального финансиста Джеффри Эпштейна, но уже утратили... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:58:00+03:00
2026-03-01T13:11:00+03:00
в мире
сша
россия
джеффри эпштейн
сергей лавров
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20260224/yagland-2076462783.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джеффри эпштейн, сергей лавров, павел зарубин
В мире, США, Россия, Джеффри Эпштейн, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров

Лавров: у Запада есть инстинкты Эпштейна, но не инстинкты заботы о своих странах

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители Запада, причастные к украинскому конфликту, сохраняют преимущественно инстинкты скандального финансиста Джеффри Эпштейна, но уже утратили инстинкты заботы о своих странах и гражданах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о планах передать Киеву ядерное оружие.
"Уже на всех уровнях - и на официальном, и на уровне политологов, лично неоднократно высказывались оценки той ситуации, куда пытаются загнать украинский кризис наши западные соседи. Я не знаю про инстинкты, у них инстинкты в основном эпштейновские, как я понимаю, в этом обществе, а вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, явно поистерлись за последние годы", - сказал Лавров автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, отказывают ли у европейцев инстинкты самосохранения в свете такой ядерной эскалации.
Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Бывший генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за дела Эпштейна
24 февраля, 17:03
 
В миреСШАРоссияДжеффри ЭпштейнСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала