Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители Запада, причастные к украинскому конфликту, сохраняют преимущественно инстинкты скандального финансиста Джеффри Эпштейна, но уже утратили инстинкты заботы о своих странах и гражданах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о планах передать Киеву ядерное оружие.
"Уже на всех уровнях - и на официальном, и на уровне политологов, лично неоднократно высказывались оценки той ситуации, куда пытаются загнать украинский кризис наши западные соседи. Я не знаю про инстинкты, у них инстинкты в основном эпштейновские, как я понимаю, в этом обществе, а вот инстинкты, касающиеся заботы о судьбе своих государств, своих народов, явно поистерлись за последние годы", - сказал Лавров автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, отказывают ли у европейцев инстинкты самосохранения в свете такой ядерной эскалации.
Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.