Запад утратил инстинкты заботы о своих странах, заявил Лавров

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Представители Запада, причастные к украинскому конфликту, сохраняют преимущественно инстинкты скандального финансиста Джеффри Эпштейна, но уже утратили инстинкты заботы о своих странах и гражданах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о планах передать Киеву ядерное оружие.