Новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди, утверждают СМИ
Новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди, утверждают СМИ - РИА Новости, 01.03.2026
Новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди, утверждают СМИ
Издание Clash Report утверждает, что новым командующим Корпуса стражей исламской революции Ирана назначен Ахмад Вахиди, ранее занимавший пост советника... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
израиль
иран
сша
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди, утверждают СМИ
Clash Report: новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди