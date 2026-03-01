Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах

«

"Сроки проведения чемпионата мира вряд ли изменятся, но, честно говоря, все зависит от принципиальной позиции ФИФА. Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна принять решение о запрете сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА. Такая практика есть, но, к сожалению, она была использована против наших команд. А здесь мы видим более вопиющее нарушение устава ООН и всех правил и норм, которые есть в международном сообществе. И за это было бы абсолютно справедливо наказать футбольные федерации США и Израиля", - сказал Колосков.