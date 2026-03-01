Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна высказать принципиальную позицию по военному конфликту вокруг Ирана и запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой.
Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира на фоне ударов США и Израиля. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
«
"Сроки проведения чемпионата мира вряд ли изменятся, но, честно говоря, все зависит от принципиальной позиции ФИФА. Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна принять решение о запрете сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА. Такая практика есть, но, к сожалению, она была использована против наших команд. А здесь мы видим более вопиющее нарушение устава ООН и всех правил и норм, которые есть в международном сообществе. И за это было бы абсолютно справедливо наказать футбольные федерации США и Израиля", - сказал Колосков.
"Но все молчат - УЕФА молчит, ФИФА молчит, конфедерации молчат. Как будто никому нет до этого никакого дела. И это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов. Конечно, должны быть санкции, а что же еще? Запрет на участие сборных США и Израиля и поднятие вопроса о возможной отмене чемпионата мира в США", - подчеркнул собеседник агентства.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.
По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.