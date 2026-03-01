Рейтинг@Mail.ru
Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:48 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/koloskov-2077662162.html
Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах
Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна высказать... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T14:48:00+03:00
2026-03-01T14:48:00+03:00
футбол
спорт
вячеслав колосков
али хаменеи
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790953230_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_4c0561fa46399d97fd675970b2ce7505.jpg
https://ria.ru/20260301/vasilev-2077653485.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790953230_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_13a02be2579e54fcd66dd386088790f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав колосков, али хаменеи, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Вячеслав Колосков, Али Хаменеи, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС)
Колосков: ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах

Колосков заявил, что ФИФА должна отстранить от турниров сборные США и Израиля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна высказать принципиальную позицию по военному конфликту вокруг Ирана и запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой.
Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира на фоне ударов США и Израиля. Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
«
"Сроки проведения чемпионата мира вряд ли изменятся, но, честно говоря, все зависит от принципиальной позиции ФИФА. Если исходить из того, как сегодня развивается ситуация, ФИФА должна принять решение о запрете сборным США и Израиля участвовать во всех международных соревнованиях, проводимых под эгидой ФИФА. Такая практика есть, но, к сожалению, она была использована против наших команд. А здесь мы видим более вопиющее нарушение устава ООН и всех правил и норм, которые есть в международном сообществе. И за это было бы абсолютно справедливо наказать футбольные федерации США и Израиля", - сказал Колосков.
"Но все молчат - УЕФА молчит, ФИФА молчит, конфедерации молчат. Как будто никому нет до этого никакого дела. И это ярчайшее доказательство так называемых двойных стандартов. Конечно, должны быть санкции, а что же еще? Запрет на участие сборных США и Израиля и поднятие вопроса о возможной отмене чемпионата мира в США", - подчеркнул собеседник агентства.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля.
По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ
Вчера, 13:57
 
ФутболСпортВячеслав КолосковАли ХаменеиМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала