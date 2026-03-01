Осужденного за теракт признали злостным нарушителем порядка в колонии

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мухамадюсуп Эрматов, получивший почти 28 лет колонии за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, признан в колонии злостным нарушителем порядка, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.

Эрматов просил о переводе в колонию ближе к месту жительства родственников, но получил отказ.

"Характеризуется отрицательно, является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, поощрений не имеет", - приводится в документе позиция администрации исправительной колонии в Красноярском крае

Эрматов приговорен к 27 годам и 10 месяцам колонии за совершение теракта, участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности и другие преступления.

Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, 67 человек пострадали. Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель, находилось на станции метро "Площадь Восстания". Его обезвредили на месте.

Следствию удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Теракт совершили участники радикального сообщества "Катиба Таухид валь Джихад"*. В качестве обвиняемых по уголовному делу были привлечены 11 человек.

В ноябре 2025 года с осужденных взыскали 67 миллионов рублей по иску метрополитена.