Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону
Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка России, который прошел в Златоусте. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону
Биатлонист Халили стал победителем последней гонки сезона Кубка России