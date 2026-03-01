Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка России, который прошел в Златоусте.

Он преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 54,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал Эдуард Латыпов (отставание 0,3 секунды; 1 промах), третьим стал Антон Бабиков (+19,7; 2).