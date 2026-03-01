Рейтинг@Mail.ru
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону
Биатлон
 
13:46 01.03.2026
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону
Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка России, который прошел в Златоусте. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
биатлон
спорт
златоуст
карим халили
эдуард латыпов
антон бабиков
кубок россии по биатлону
златоуст
спорт, златоуст, карим халили, эдуард латыпов, антон бабиков, кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Златоуст, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кубок России по биатлону
Халили выиграл последнюю гонку сезона Кубка России по биатлону

Биатлонист Халили стал победителем последней гонки сезона Кубка России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на четвертом этапе Кубка России, который прошел в Златоусте.
Он преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 54,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал Эдуард Латыпов (отставание 0,3 секунды; 1 промах), третьим стал Антон Бабиков (+19,7; 2).
Гонка стала последней в сезоне-2025/26 Кубка России.
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
Вчера, 12:01
 
Биатлон Спорт Златоуст Карим Халили Эдуард Латыпов Антон Бабиков Кубок России по биатлону
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
