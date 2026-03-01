https://ria.ru/20260301/karasinyj-2077720553.html
Карасин назвал новость о гибели верховного лидера Ирана прискорбной
Карасин назвал новость о гибели верховного лидера Ирана прискорбной - РИА Новости, 01.03.2026
Карасин назвал новость о гибели верховного лидера Ирана прискорбной
Убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, министра обороны Азиза Насирзаде и главы генштаба Ирана Абдулрахима Мусави — это все прискорбные новости не только
Карасин назвал новость о гибели верховного лидера Ирана прискорбной
Карасин назвал убийство Хаменеи прискорбной новостью
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, министра обороны Азиза Насирзаде и главы генштаба Ирана Абдулрахима Мусави — это все прискорбные новости не только для Ирана, но и для международного сообщества, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Убийства верховного лидера, министра обороны и главы генштаба Ирана
— это все прискорбные новости в целом не только для Ирана, но и для международного сообщества", - сказал Карасин
онлайн-изданию "Лента.ру
".
Сенатор также отметил, что постпред РФ
в ООН Василий Небензя
на заседании назвал необоснованными обвинения США
в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия. Карасин добавил, что Иран был готов договариваться с Соединенными Штатами по этой теме.
В беседе с изданием Карасин подчеркнул, что хотелось бы познакомиться с другими выступлениями на Совете Безопасности ООН иных представителей, но пока нет такой возможности. По его словам, она появится вскоре. По мнению сенатора, именно "созвездие этих выступлений" будет показательным.
"А пока мы имеем дело с совсем другими критериями. Иными словами, вместо привычного политико-дипломатического поля мы имеем дело с опьянением силой и вседозволенностью. Об этом надо говорить прямо и открыто", - заключил Карасин.
США и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.