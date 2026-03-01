Рейтинг@Mail.ru
Иран не примет советы Трампа относительно замены Хаменеи, заявил политолог - РИА Новости, 01.03.2026
22:39 01.03.2026
Иран не примет советы Трампа относительно замены Хаменеи, заявил политолог
Иран не примет советы Трампа относительно замены Хаменеи, заявил политолог - РИА Новости, 01.03.2026
Иран не примет советы Трампа относительно замены Хаменеи, заявил политолог
Иранское руководство не будет готово следовать рекомендациям президента США Дональда Трампа относительно замены верховного лидера Ирана Али Хаменеи, такое... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али хаменеи
дональд трамп
андрей кортунов
российский совет по международным делам
иран
сша
тегеран (город)
2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, дональд трамп, андрей кортунов, российский совет по международным делам
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Дональд Трамп, Андрей Кортунов, Российский совет по международным делам
Иран не примет советы Трампа относительно замены Хаменеи, заявил политолог

Политолог Кортунов: Иран не примет советы США относительно замены Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Иранское руководство не будет готово следовать рекомендациям президента США Дональда Трампа относительно замены верховного лидера Ирана Али Хаменеи, такое мнение выразил научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.
Ранее Трамп заявил CBS, что имеет представление о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана после гибели верховного лидера исламской республики Хаменеи.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Вчера, 15:45
"Не думаю, что иранское руководство будет готово следовать рекомендациям Трампа, особенно когда речь идет о преемнике Али Хаменеи. Это было бы признание фактически безоговорочной капитуляции Исламской Республики, к чему, естественно, они не готовы. Более того, можно предположить, что, поскольку Хаменеи был уже очень немолодым человеком и руководил страной более 30 лет, какие-то обсуждения его преемника уже проходили до начала нынешней эскалации и какие-то идеи в Тегеране на этот счет уже существуют", - сказал Кортунов порталу NEWS.ru.
По мнению политолога, процесс выбора преемника Хаменеи пройдет быстро.
Кортунов допускает, что там возможна борьба за власть, но ясно, что уход Али Хаменеи — это "не сюрприз, который произошел полностью неожиданно". Поэтому, по словам политолога, скорее всего, сейчас будет запущен процесс выбора нового духовного лидера, и он процесс пройдет достаточно быстро.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи
Вчера, 17:10
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиДональд ТрампАндрей КортуновРоссийский совет по международным делам
 
 
