Удары по стране не скажутся на ее военных возможностях, сообщил МИД Ирана

Удары по Тегерану никак не повлияют на способности Ирана продолжать военные действия против США и Израиля, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:29:00+03:00
2026-03-01T21:29:00+03:00
2026-03-01T21:47:00+03:00
МИД Ирана: удары по стране не скажутся на ее военных возможностях
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Удары по Тегерану никак не повлияют на способности Ирана продолжать военные действия против США и Израиля, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Удары по нашей столице никак не повлияют на нашу способность продолжать войну", - написал Аракчи на своей странице в социальной сети X
(бывший Twitter).
Он также отметил, что децентрализованная, многоуровневая оборона позволяет Ирану самому определять, когда и как закончатся военные действия.
"У нас было два десятилетия, чтобы проанализировать и извлечь уроки из неудач американских военных по обе стороны нашей границы", - добавил иранский дипломат.
Ранее иранские СМИ сообщали о серии взрывов сразу в нескольких районах Тегерана. Сообщалось, что также были задействованы системы ПВО. Один из ударов пришелся по больнице Ганди в центре Тегерана.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>